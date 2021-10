L'éco-prêt pour la rénovation des logements sociaux amélioré

"L'éco-prêt social, financé sur un fonds d'épargne renforcé par le relèvement du plafond du livret A, sera amélioré pour viser un nombre de logements sociaux rénovés par an nettement supérieur au niveau actuel", vient d’annoncer Mme Duflot.



L'objectif du nouveau gouvernement est de parvenir à rénover 1 million de logements anciens par an, dont 500 000 dans le parc social, a rappelé la ministre. "Les nouvelles modalités de cet éco-prêt sont en cours de définition et seront prêtes pour 2013", a indiqué Mme Duflot. La ministre a reconnu les "difficultés" que rencontre le mouvement HLM, "en particulier pour les bâtiments amiantés". "Les conditions des prêts seront revues pour tenir compte de cette réalité", a promis Mme Duflot.



Pour Mme Duflot, il existe des possibilités de mobiliser des fonds en provenance de la Caisse des Dépôts (CDC) car le travail entrepris avec son nouveau directeur général, Jean-Pierre Jouyet, est "extrêmement productif". L'ancien gouvernement avait fixé un objectif de 800 000 logements HLM rénovés d'ici à 2020, mais le mouvement HLM avait été obligé pendant plusieurs mois d'interrompre son programme de rénovation car il ne recevait plus de prêts bonifiés à 1,9 % de la part de la CDC.