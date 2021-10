L'éco-parlement des écoliers de Saint-Denis

C'est un projet unique et démocratique d'éducation à l'environnement et au développement durable pour lequel la filiale locale d'Engie Réseaux, Plaine Commune Energie, est engagée depuis douze ans.

Un projet d'éducation à l'environnement

L'éco-parlement est un projet d'éducation à l'environnement et au développement durable. Après avoir travaillé l'an dernier sur les mobilités douces, c'est le thème la nature en ville et de l'agriculture urbaine qui a été retenu pour 2019.

Ce travail, coordonné et créé par la municipalité avec d'autres acteurs comme la Ferme urbaine de Saint-Denis, le théâtre Gérard Philipe et l'unité d'archéologie permet d'aborder des notions comme la végétalisation, les méthodes agricoles, l'économie circulaire ou l'histoire agricole de la ville.

Cette année, les élèves de CM1 et CM2 des classes participantes au projet ont élu dès le mois d'octobre leurs représentants : les « éco-ambassadeurs ».

Un apprentissage citoyen pour les écoliers du Territoire

L'éco-parlement c'est aussi un apprentissage de la citoyenneté. Chaque classe débat et vote pour choisir un projet et élire deux “éco-ambassadeurs” (un garçon et une fille) pour défendre le projet retenu.

La classe écrit un discours qui sera prononcé par les éco-ambassadeurs dans la salle du conseil municipal devant les représentants des autres classes et les élus de la ville.

Les projets proposés sont toujours réalisables par et pour les enfants, qui pourront, par exemple, réfléchir à la gestion de l'eau dans les jardins de leurs écoles, penser une charte du jardinage et un guide du petit jardinier.

Depuis douze ans, les élèves rédigent un petit guide en fin d'année en utilisant le savoir qu'ils ont acquis. Ce document est ensuite distribué l'année suivante aux élèves des 36 écoles élémentaires de la ville.