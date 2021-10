L'ÉA ouvre ses portes

Les écoles Itedec Aubergenville, Tecomah Jouy-en-Josas et CFI (Gennevilliers et la filière Energie de Paris) se rassemblent pour devenir L'ÉA, les écoles des éco-activités. Cette nouvelle entité regroupe près de 60 formations, du CAP au Bac +5, déclinées sur quatre campus et forme aujourd'hui 1 600 jeunes. Selon ses créateurs, « elle a été pensée, restructurée et conçue pour anticiper et répondre aux besoins en compétences des professionnels chargés de bâtir le Grand Paris. » La journée “portes ouvertes” est organisée sur les quatre campus.



L'EA s'organise autour de six pôles de compétences :

- Bâtiment : métiers du BTP, de l'efficacité énergétique, et de l'éco-construction.

- Valorisation des espaces naturels, paysagers et urbains : métiers de la biodiversité, du vert et de l'eau.

- Travaux Publics : métiers de l'aménagement des infrastructures, génie civile et réseaux.

- Énergie : métiers de la transition énergétique, de l'électricité, de la domotique et du génie climatique.

- Connectivité : métiers de la « smart city », et des réseaux très haut débit.

- Fonctions supports : métiers du management, de la gestion et de l'entrepreneuriat.



Plus d'informations sur www.ecole-lea.fr