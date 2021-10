L by Lobbsonn : une solution sur-mesure pour les indépendants, start-up et PME

Loin d'être réservé aux seules grandes entreprises et organisations professionnelles importantes, le conseil en affaires publiques et en stratégie d'influence permet à des structures de tailles plus modestes de faire-valoir leurs spécificités auprès des décideurs publics ou privés.

L by Lobbsonn, c'est le savoir-faire du cabinet Lobbsonn, adapté aux besoins de celles et ceux qui font l'économie au quotidien au travers de trois grands champs d'intervention :

le lobbying législatif : éclairer la décision publique dans le cadre de l'élaboration de la norme, qu'elle soit d'impact local, national ou européen ;

l'intégration territoriale : valoriser et accélérer les projets des entreprises et des organisations dans leur écosystème local ;

la notoriété : accompagner et former à l'émergence d'une image et d'un message au travers des relations médias et du personal branding.

A propos de Lobbsonn

Lobbsonn est un cabinet conseil en affaires publiques, stratégie d'influence et accélération de marchés. Membre de l'Association Française des Conseils en Lobbying, Lobbsonn conseille et accompagne les dirigeants d'entreprises et d'organisations à valoriser leurs projets auprès des décideurs publics et de leurs relais d'opinion aux niveaux territorial, national et européen. Il conseille aujourd'hui la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, l'Institut Français des Experts-comptables et des commissaires aux comptes ainsi que la Chambre nationale des commissaires de justice. Fondé en 2007 à Lyon par Samuel Bouteiller, le cabinet est aujourd'hui implanté à Paris et à Milan.