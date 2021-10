« L'Avocat dans la Cité », lauréat des Trophées Caractères 2017

« L'Avocat dans la Cité », offre l'occasion de rencontrer des professionnels du droit, gratuitement et en toute simplicité, dans une totale confidentialité. Pendant une semaine, ce sont ainsi plus de 5 000 consultations juridiques gratuites qui sont offertes aux citoyens et aux entreprises par 800 avocats bénévoles.

« L'avocat fait encore peur », rappelle la vice-bâtonnière du barreau de Paris, Dominique Attias. « Par ce type d'opération, nous montrons que nous sommes au service de toute la population qui doit pouvoir connaître ses droits et les exercer. Un moment de partage et d'échange qui est symbolique des valeurs que nous portons. L'avocat doit aller vers les gens et non l'inverse ».