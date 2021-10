L'Avocat dans la Cité 2016

Comme chaque année, durant cette semaine d'accès au droit, le barreau de Paris vient à la rencontre des Parisiens. L'Avocat dans la Cité a vocation à permettre à tous les citoyens de bénéficier de consultations gratuites, de visites guidées, d'opérations exceptionnelles à destination des TPE et PME, initiation au droit dans les écoles primaires…

Les avocats du barreau de Paris seront présents pour ces consultations juridiques gratuites, toutes spécialités confondues, avec ou sans rendez-vous :

- sur le parvis de l'Hôtel de Ville du mercredi 5 au dimanche 9 octobre ;

- du lundi 3 au vendredi 7 octobre, dans toutes les mairies d'arrondissement, ainsi que dans le Bus de la Solidarité installé sur la Place de la République.

Ils proposeront également des diagnostics juridiques gratuits aux dirigeants des TPE-PME parisiennes. Les avocats parisiens se rendront également dans les classes primaires, pour aborder des thèmes tels que « Le droit dans la vie de tous les jours » et « Les injures et le droit », première initiation au droit à destination des classes de CM1 et CM2.

Enfin, le musée du barreau de Paris ouvrira ses portes pour présenter de multiples œuvres d'art et documents originaux faisant revivre plusieurs siècles d'Histoire des avocats du barreau de Paris et du palais de justice d'autrefois, de l'Ancien Régime à nos jours.