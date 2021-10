Avocat en entreprise : enfin un pré-projet de loi

Ce texte permettrait à la fois d'unifier les professions d'avocats et de juristes d'entreprise et de placer la France au même niveau que les grandes démocraties occidentales en matière d'exercice du droit et de respect du secret professionnel (legal privilege) mettant fin à une situation absurde et bloquée depuis plus de trente années.

Il marque ainsi la volonté du ministre de la Justice d'engager une véritable modernisation des pratiques et de consacrer la place du droit en soutien à l'activité économique.