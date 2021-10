L'avis de grand frais, sans le cap

La nation embarquée semble résolue à affronter les grains, à condition toutefois d’avoir les idées claires sur la destination du bâtiment. Sur ce point, le pacha pèche actuellement par manque de grands desseins. Il donne la sensation d’écoper autant que faire se peut, sans pour autant maîtriser le cap salvateur ; condition pourtant sine qua non de l’adhésion populaire. Les Français sont prêts à supporter le mal de mer s’ils savent où ils vont.

Le sillage des signaux envoyés par l’équipage n’est guère plus édifiant. Les feuilles de route, économiques et sociales, paraissent chercher leur sens, fluctuant au gré d’inattendus brisants. Tous les indicateurs sont de piètres pilotes. Selon l’INSEE, le chômage devrait continuer de grimper fin 2013 pour atteindre 10,7 % en métropole, très proche du record historique. Par ailleurs, selon l’opposition parlementaire, le déficit public devrait plonger cette année à 80 milliards d’euros, au lieu des 61,6 milliards prévus par la loi de finances... Sinistre horizon pour un exécutif en perte patente de popularité, qui pense pouvoir s’exonérer de l’âme du fond.