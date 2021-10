L'avertissement de la Cour

Avec le socialiste Didier Migaud et son prédécesseur RPR Philippe Seguin, les avis des Sages de la rue Cambon sont devenus plus incisifs, traduisant une grande indépendance par rapport au pouvoir. Lors de la présentation du rapport à la presse, le premier président de la Cour a prévenu que les « incertitudes qui demeurent sur les comptes de l’année 2013 » – mauvaise évaluation des rentrées fiscales, hypothèses sur l’emploi hasardeuses, manque de visibilité sur les moyens de réduire les dépenses de l’État, etc. – entraînent « un risque significatif que le déficit public excède la dernière prévision du gouvernement de 4,1 % du PIB ».

Pour Didier Migaud, notre pays est actuellement « dans une zone dangereuse, en raison du poids croissant de la dette », qui dépassera bientôt 2 000 milliards d’euros, soit 95 % du PIB. Coincé entre Bruxelles, à qui la France a promis d’équilibrer ses comptes en 2016, et le ras-le-bol fiscal qui empêche d’aggraver les prélèvements des ménages et des entreprises, le gouvernement n’a d’autre choix que de réduire les dépenses publiques. Il s’est engagé à réaliser 50 milliards d’économie de 2015 à 2017, un effort sans précédent qui n’empêcherait toutefois pas la croissance de la dette publique : elle augmenterait de 70 milliards au lieu de 120.

Didier Migaud suggère de réformer en priorité la protection sociale et les collectivités territoriales. Deux domaines où les blocages idéologiques et politiques risquent malheureusement d’inciter le gouvernement à ignorer les avis de la Cour…