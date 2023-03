L’avenir des trottinettes à Paris suspendu à une votation citoyenne le 2 avril

Le 14 mars débutait le premier Conseil de Paris de 2023. Ce grand conseil municipal et départemental, regroupant tous les arrondissements parisiens, se réunit plusieurs fois dans l’année, sur quatre jours consécutifs. Composée de 163 membres, renouvelés tous les 6 ans, l’assemblée débat et votent sur les projets en lien avec la ville de Paris.

Après un rapide moment en début de conseil consacré à la dénomination d’un quai de Seine, en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, les élus se sont penchés sur l’épineux sujet de la gestion des trottinettes dans la capitale. Plus précisément sur la communication vis-à-vis de l'organisation de la votation citoyenne relative aux trottinettes.

Voter pour ou contre les trottinettes à Paris

La présence dans les rues des trottinettes en libre-service génère des désordres et des conflits d’usage et suscite de nombreux débats au sein de la population parisienne. C’est ce qu’il ressort des résultats des Dialogues Parisiens, une démarche consultative conduite en partenariat avec Make.org, auprès de plus de 140 000 Parisiennes et Parisiens. Alors que l’actuelle convention d’occupation de l’espace public liant la municipalité et trois opérateurs de trottinettes en libre-service prendra fin le 31 août prochain, « tous les Parisiennes et Parisiens inscrits sur les listes électorales sont invités à participer à une votation inédite, en amont de la décision que prendra la ville à ce sujet », a précisé la maire de Paris, Anne Hidalgo. Pour ce faire, une votation à l’échelle de Paris se tiendra le 2 avril, de 9h à 19h, sur la question suivante : « Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ? ». 21 lieux, rassemblant 203 bureaux de vote, vont être ouverts. Comme pour les échéances électorales nationales, ce scrutin sera exclusivement physique. Il ne sera pas possible de recourir à des procurations, en raison du statut municipal de la votation.

« L'abandon de la volonté de légiférer à ce sujet, exprimé par le Gouvernement, confirme que les villes sont en première ligne et que Paris a raison d’agir sans attendre et de chercher des solutions à l'échelle de son territoire », s’est justifiée la maire de Paris.

© AP - Le Conseil de Paris en séance.

Une votation citoyenne qui fait débat

Cette toute première votation citoyenne n’est pas vue d'un très bon œil par les oppositions au sein du Conseil de Paris et fait débat. « À moins de 15 jours du scrutin, votre but, avec cette délibération rapide, est de liquider le sujet très rapidement. Nous n’avons pas de vote prévu sur les modalités d’organisation », regrette son opposante numéro 1, Rachida Dati (LR). « Cette votation n’a aucune base juridique. Ce n’est ni un référendum local, ni une consultation. Tout cela est chaotique et inquiétant. Aucune disposition n’a été prise quant à un contrôle de légalité par le préfet, ni même celle relative aux modalités de saisine du juge administratif sur la régularité et la sincérité du scrutin, ni d'ailleurs sur le seuil de participation minimale ». La présidente du groupe Changer Paris (Républicains, Centristes et Indépendants) souhaite qu’un seuil minimal de participation de 25% conditionne la validité du scrutin.

Du côté du groupe Les Écologistes, on ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de ces trottinettes en libre-service. « Les trottinettes sont des véhicules qui “carbonent” nos mobilités. Si elles n'existaient pas, 41% des usagers auraient marché ou pris un vélo, et 34% se seraient dirigés vers les transports en commun, et seulement 3% auraient pris un véhicule individuel. Ces trottinettes sont un non-sens écologique », fustige l'élu Frédéric Badina-Serpette.

Pierre-Yves Bournazel, président du Groupe Indépendants et Progressistes, met aussi en lumière un certain nombre de constats qu’il juge « regrettables ». Selon lui, l’organisation de cette votation le même jour que le marathon de Paris est une erreur. « Ce chevauchement de date n’est pas forcément le moyen de garantir la meilleure accessibilité au vote », regrette-t-il. Par ailleurs, le président de groupe pointe le manque de moyens structurels. « Vous avez prévu d’ouvrir 203 bureaux de vote. Cela représente 22% du total des bureaux de vote de Paris. Cela veut dire que la grande majorité des Parisiens ne pourront pas voter à proximité de chez eux. Nous proposons donc d’ouvrir au moins 50% des bureaux de vote ou de garantir un vote électronique viable ».

Face à ce front commun d’opposition, la maire de Paris a conclu en précisant : « L’espace public appartient à toutes et tous, et c’est pourquoi la Ville de Paris invite chacune et chacun à se saisir de cet exercice démocratique inédit ». Un bilan de cette votation sera présenté au prochain Conseil de Paris, en juin prochain.