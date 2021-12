L’avenir des mobilités par BMW

Les habitudes de transport, les changements provoqués par la crise de la Covid, les enjeux environnementaux, la piétonisation des centres-villes ou encore le développement de l’électromobilité, l’étude exclusive menée par l’institut de sondage Odoxa pour BMW Group France sur le vrai visage de la mobilité en Île-de-France bat en brèche les idées reçues sur la mobilité francilienne.

À la surprise générale, le résultat qui ressort de cette étude est la satisfaction des Franciliens sur les mobilités, qui s’élève à 80% et correspond notamment à l’offre de transports jusqu’à trouver leurs déplacements agréables. Autre constat, la sensibilité aux enjeux environnementaux est particulièrement élevée puisque 75% des automobilistes parisiens souhaitent se convertir au tout électrique ou du moins s’adonner aux mobilités douces.

Toutefois, si la politique de mobilité et de transports initiée à Paris est perçue comme étant dynamique, elle génère également une cohabitation bien plus difficile qu’ailleurs pour les différents modes de transport. Elsa Grangier, directrice générale d’Ashoka France déclare : « Se déplacer répond à des besoins fondamentaux. Il faut une mobilité choisie parce que c’est un créateur de lien social ».

BMW, constructeur et fournisseur de mobilités

Cette première conférence de la tournée Imagine Tour était également l’occasion de présenter le nouveau véhicule de la marque doté de la technologie eDrive Zone qui permet aux véhicules hybrides de basculer en mode électrique dans les zones à circulation restreinte. Ce véhicule est notamment 100 % recyclable à partir de matériaux 100% recyclés. Nathanaëlle Heinrich, directrice du département BMW Motorrad France, a insisté sur l’idée que BMW s’engage à utiliser l’intégralité du cycle de vie des produits de la marque : « L’objectif est d’atteindre une baisse de 40% de production de CO2 d’ici 2030 ». Une ambition qui s’inscrit dans une logique circulaire.

Vincent Salimon, président du directoire BMW Group, a constaté un réel intérêt sur le changement de mobilité, notamment pour des raisons environnementales, et a confirmé l’intérêt des nouveaux véhicules de la marque. « Sans mauvais jeu de mot, le changement est déjà en marche. Nous nous félicitons de voir les Franciliens prendre conscience des enjeux environnementaux liés à la mobilité. Et c’est surtout vrai chez les automobilistes, prêts à entamer leur transition vers l’électromobilité. », ajoute-t-il.

Moins de mobilités après la crise sanitaire

Les modes de déplacement se diversifient depuis la crise sanitaire et permettent de constater une multi modalité massive à Paris. Deux-tiers des Parisiens déclarent se déplacer beaucoup plus régulièrement à vélo. Mis à part cette mobilité douce qui a profité de la crise et dont l’usage s’est largement développé partout en France, tous les autres modes de transport ont eu tendance à reculer depuis le début de la crise. En cause, la généralisation du télétravail puisque 56% des Parisiens se déplacent de moins en moins et prennent par conséquent moins les transports en commun.

À plus grande échelle, les Franciliens se sont rendus compte durant ces 18 derniers mois de l’impact qu’avait la réduction des activités sur l’environnement tout en constatant des disparités territoriales. Zilvia Park, députée du Val d’Oise, partage ses constatations : « Il y a une réelle volonté de changement et le travail écologique est engrangé mais il faut une vraie démarche collective car on constate encore beaucoup de difficulté dans la cohabitation entre différentes villes qui ne sont pas desservis par les transports, ce qui donne des villes dortoirs ».

L’étude Odoxa permet finalement un état des lieux plutôt positif de la mobilité tout en apportant des pistes de réflexions sur les initiatives en faveur d’une mobilité durable.