L'avant-projet du futur T Zen 3 approuvé

Cette nouvelle infrastructure reliant Paris aux Pavillons-sous-Bois correspond à un investissement global de 187,7 millions d'euros. Le T Zen 3 permettra de renforcer nettement l'offre de transports existante le long du Canal de l'Ourcq en créant des correspondances avec les lignes de tramway et de métro existantes dans le secteur.

La future ligne permettra de transporter 42 000 personnes par jour, sur 10 km, en 30 minutes et desservira 8 communes de Seine-Saint-Denis : Paris, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-Le-Sec, Livry-Gargan et Pavillons-sous-Bois.

Son itinéraire reprendra en grande partie celui de l'actuelle ligne de bus 147 et empruntera l'ex-RN3. Ce mode de transport innovant et accessible à tous circule intégralement en site propre et bénéficie de la priorité aux feux rouges, ce qui offre une liaison rapide et efficace aux voyageurs avec des temps de parcours garantis.