L'automatisation comptable avec Welyb

La mission de cette start-up est d'offrir aux experts-comptables un espace en ligne et à leurs couleurs, centralisant l'ensemble des informations et des outils nécessaires à la gestion de leurs dossiers clients.

Cet été, cette start-up bordelaise, qui a validé son concept auprès de plusieurs cabinets, lance la première version de son produit commercialisable.

Bouclant actuellement son premier tour de financement, Welyb va pouvoir accélérer sa recherche et son développement (R&D) afin d'améliorer la qualité des services délivrés aux cabinets d'expertise-comptable.

Un marché dynamique

Le service qu'elle propose répond selon elle à « un besoin marché ». En effet, 65 % des missions d'expertise-comptable sont automatisables.

Ainsi, le marché voit naître l'émergence de nombreux « ubérisateurs » qui séduisent les dirigeants d'entreprise.

Les cabinets commencent à perdre du terrain et n'ont pas les moyens de lutter face à ces menaces. Il est donc temps pour eux de prendre le virage digital : 43 % des cabinets utilisent encore un environnement papier.

Par ailleurs, le contexte administratif est favorable puisque les entrepreneurs ont de plus en plus besoin de conseil et souhaitent que leur expert-comptable soit davantage disponible.

Les cabinets d'expertise doivent ainsi saisir les opportunités qui s'offrent à eux : l'interprofessionnalité et les nouveaux outils de gestion innovants.

Cap sur le conseil

En accord avec l'évolution de la profession, Welyb souhaite donner les moyens à la profession de moderniser son image, maintenir ses prix, contrer de nouveaux entrants low cost, et surtout de valoriser son rôle de conseil.

« Le conseil n'est pas une option mais une impérieuse nécessité », voilà le message reçu par les experts-comptables lors de la plénière d'ouverture du dernier Congrès de l'Ordre, qui se tenait l'automne dernier à Lille. Avec plus de 4 800 professionnels du chiffre présents, cette conférence axée sur le virage du conseil a eu un succès retentissant.

Fondée en 2017 par Benoît Maury, expert-comptable de formation et conscient des enjeux de la profession à l'ère de la digitalisation des services, Welyb recentre le conseil au cœur de la relation entre l'expert-comptable et l'entreprise.

La plateforme Welyb permet :

l'automatisation de la comptabilité d'engagement ;

de la comptabilité d'engagement ; la simplification de l'échange d'information entre cabinet, entreprise et autres conseillers ;

de l'échange d'information entre cabinet, entreprise et autres conseillers ; l'interconnexion avec l'ensemble des outils de gestion de l'entreprise.

Avec le lancement de cette nouvelle version, Welyb compte multiplier par dix le nombre de cabinets utilisateurs d'ici la fin d'année 2018, recruter six salariés avant 2019 et devenir la solution de référence des cabinets d'expertise-comptable.