L'automatisation au service de la reprise économique

La crise sanitaire déstabilise tous les secteurs et entreprises. Au-delà des problématiques de continuité d'activité, ces longues semaines suspendues ou ralenties ont vu s'accumuler une grosse charge de travail pour les équipes, ainsi que des problématiques spécifiques au retour des collaborateurs dans les entreprises en fin de confinement.

Grâce à l'automatisation, UiPath spécialiste du marché de l'automatisation robotisée des processus (RPA) aide les organisations du monde entier à devenir plus rapides et plus agiles face à une demande accrue et à des environnements en évolution rapide. Concrètement, cette société imagine et met en place des robots-logiciels capables d'absorber les pics d'activités et de gérer un volume inhabituel de données auxquels font face de nombreuses entreprises aujourd'hui. Grâce aux progrès de l'Intelligence Artificielle, les robots assistent les collaborateurs dans leurs missions quotidiennes en réalisant des actions répétitives et chronophages.

Voici quelques exemples d'automatisations qui aident les entreprises et les collaborateurs au quotidien pendant cette crise inédite :

Gérer les commandes de protections médicales plus rapidement

Pour répondre à l'augmentation exponentielle de la demande de protections médicales au sein des entreprises, les robots RPA reçoivent et traitent toutes les commandes et les saisissent dans leurs outils de gestion pour les acheminer plus rapidement et sans erreur.

Délivrer les autorisations de déplacements dérogatoires des employés

Un robot remplit les autorisations pour les entreprises qui doivent justifier les déplacements essentiels des employés, réduisant ainsi le temps de traitement par employé à 10 secondes.

Soutenir le besoin accru dans les centres d'appels

Les appels pris en charge par des robots-logiciels tirent les données des clients plus rapidement, garantissant un processus de triage des appels plus rapide, un routage plus efficace vers les agents appropriés et un temps de traitement moyen des appels réduit.

Assurer les besoins pour le télétravail

Les robots-logiciels automatisent le processus d'enregistrement du nouvel équipement pour les travailleurs à distance, ils associent l'équipement au collaborateur et créent de nouveaux utilisateurs pour le VPN.

Calculer les coûts imprévus

Un robot-logiciel vérifie la connectivité haut débit et 4G à domicile disponible dans un code postal donné et demande aux travailleurs de fournir des détails sur leur propre forfait à domicile, pour aider à établir le pourcentage de travailleurs actuellement configurés pour le travail à distance et calculer le coût de la mise à niveau de la bande passante réseau pour ceux qui ne le sont pas.

L'automatisation s'est révélée substantielle et transformatrice et jouera un rôle central dans la reprise. « Chez UiPath, nous pensons que cette crise va accélérer la transformation digitale des entreprises. Nombre d'entre elles ont dû s'adapter à l'urgence pour assurer la continuité de leur activité pendant le confinement. Grâce aux nouvelles technologies, elles ont mis en place de nouvelles façons de travailler et ce de manière pérenne mais pour se transformer durablement et efficacement, les entreprises ont besoin de l'automatisation », affirme Eric Adrian, UiPath vice president Southern Europe.