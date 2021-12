L’autoformation, un secteur en pleine expansion

Avec la pandémie et le recours massif au télétravail, les entreprises ont été forcées de développer leurs outils numériques afin de faciliter le travail à distance. Depuis un an, les solutions de formations en ligne ne cessent de séduire les salariés souhaitant développer leurs connaissances et gagner en compétences ainsi qu’en autonomie. La plateforme Edflex, créée en 2016 par Clément Meslin, Rémi Lesaint, Philippe Riveron et Raphaël Driussart, a pu bénéficier d’un contexte favorable lui permettant d’agir pour la révolution numérique du secteur de la formation à travers un catalogue de formations en ligne mais aussi de vidéos, de podcasts ou encore de livres électroniques. Cette dynamique a facilité la croissance rapide de l’entreprise, qui enregistre d’ailleurs une augmentation de 40 % de ses apprenants sur l’année 2021.

Elle compte aujourd’hui près de 750 000 utilisateurs, contre 500 000 il y a un an et vise le million d’utilisateurs à l’horizon 2022. Pour atteindre cet objectif, la société a embauché vingt nouveaux collaborateurs au cours du second semestre de cette année et prévoit d’en recruter une vingtaine de plus dans les mois à venir. Parmi ses abonnés, Edflex compte plusieurs marques de renommée internationale parmi lesquelles Total, Air-France ou encore Bouygues Constructions.

250 000 nouveaux utilisateurs en 2021

Ce virage en direction du numérique semble déjà bien entamé puisque selon un sondage, plus de 80 % des salariés qui disposent d’une formation en entreprise bénéficient d’une offre digitale. Edflex a enregistré une année record en 2020, entre mars et avril, en doublant son nombre de connexions mensuelles. Depuis, sa croissance n’a cessé de s’amplifier pour atteindre en moyenne 120 000 connexions par mois cette année. Des résultats qui illustrent bien la volonté des collaborateurs d’ancrer leur formation dans une démarche de long terme et adaptée à leur quotidien.