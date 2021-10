L'atelier des Chefs lève 1,2 M d'euros

L'atelier des Chefs reçoit plus de 150 000 personnes par an dans ses 11 ateliers en France et à Londres, pour redécouvrir le plaisir de cuisiner au quotidien. La société est aussi le pionnier de la formation professionnelle digitalisée aux métiers de bouche – notamment pour les cuisiniers, pâtissiers et pour les chefs de rayon de la grande distribution et de l'hôtellerie. Elle est aujourd'hui la partenaire stratégique de nombreux Centres de Formation des Apprentis (CFA) en France et les accompagne dans leur transformation digitale.



Ainsi, L'atelier des Chefs forme aujourd'hui plus de 12 000 apprenants sur sa plateforme digitale i-Chef Pro, dont 5 000 jeunes apprentis en formation initiale dans les CFA, mais aussi des commis, des cuisiniers, des serveurs ou des hôtes d'accueil. Il s'agit majoritairement d'apprenants qui se forment en cours de carrière, afin de mettre leur savoir en pratique chez leur employeur : Korian, Sodexo, Compass, Elior, Carrefour, Accor ou encore le Groupe Bertrand.



Les fonds levés auprès d'IMPACT Partners permettront d'accélérer la pénétration de l'offre digitale sur un marché de la formation en pleine révolution afin d'asseoir son leadership dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie.



Dans cette optique, L'atelier des Chefs accueille dans son Comité de Surveillance Sven Boinet, ancien DG du groupe Accor et du groupe Pierre et Vacances et grand connaisseur du Monde de l'Hôtellerie-Restauration et Steve Fiehl, fondateur de Cross Knowledge, Leader Européen du e-learning et expert du Digital Learning.





« Nous sommes heureux d'accueillir Impact Partners dans notre capital et deux nouveaux membres dans notre Comité de Surveillance pour démocratiser une formation professionnelle digitalisée. Cette offre permet à plus de salariés de la restauration de mieux se former, de construire leur carrière et de s'accomplir au quotidien » ajoutent Nicolas et François Bergerault.

A propos de l'atelier des Chefs : Fondateurs : François et Nicolas Bergerault, Jean-Sébastien Bompoil

Date de création : juillet 2004

CA 2019 : 10 M€

Nombre de salariés : 100