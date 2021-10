L'Assurance retraite au Forum Emploi Seniors

Organisé par le Medef Île-de-France, le ministère de l’Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi et la CCI Paris Île-de-France, la 7e édition du Forum Emploi Seniors favorise le recrutement de salariés seniors en facilitant la mise en relation des entreprises et des demandeurs d’emploi. L’Assurance retraite est partenaire de l’événement. Un espace services en ligne sera disponible sur le stand de l’Assurance retraite. Les visiteurs pourront y créer leur espace personnel sur « lassuranceretraite.fr » et ainsi accéder à l’ensemble des services en ligne.

A 11h, dans l’espace Conférences, David Clair, directeur national de la retraite de la Cnav, et Christine Cambus, directrice juridique et de la réglementation nationale de la Cnav, animeront une conférence intitulée « Retraite : faisons le point » sur les règles de base de la retraite et les principales évolutions réglementaires.