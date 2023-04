L’associé fiscaliste Denis Fontaine-Besset rejoint Couderc Dinh & Associés

Créé en 2020, le cabinet Couderc Dinh & Associéspoursuit son développement et accueille son 5ème associé en la personne de Denis Fontaine-Besset. Il est accompagné d’Arnauld Spiner, son collaborateur.

Denis Fontaine-Besset intervient depuis trente ans en fiscalité des entreprises françaises et internationales. Il a développé une expertise particulière en matière de prix de transfert et de TVA, pour une clientèle composée principalement d’ETI et de sociétés appartenant à des groupes français ou étrangers, et d’établissements bancaires. Fort de son expérience au sein de services de financements structurés de banques d’investissements françaises et anglo-saxonnes, il a une approchetechnique et opérationnelle des structurations d’opérations internationales.

Il s’agit d’un retour aux sources pour l’associé qui a côtoyé les associés fondateurs de Couderc Dinh & Associés, Christian Couderc, Emmanuel Dinh et Frédéric Bucher, au sein de Sarrau Thomas Couder, devenu STC Partners entre 2010 et 2019.

Poursuivre le développement de Couderc Dinh & Associés

Denis Fontaine-Besset se réjouit : « Je suis ravi de retrouver des associés que j’estime et dont je partage les valeurs et les méthodes de travail. Je me réjouis de participer à leurs côtés au développement de Couderc Dinh & Associés, qui est un cabinet dynamique et entreprenant, avec une importante approche technique. Ce mouvement me permet notamment de proposer à mes clients un accompagnement complet, tant en conseil qu’en contentieux, en fiscalité corporate, patrimoniale et corporate-M&A, grâce à des équipes pluridisciplinaires, travaillant en synergie». Il ajoute également : « Etant accompagné d’Arnauld, mon collaborateur, il était indispensable pour moi de rejoindre un cabinet ayant l’accompagnement de la carrière des collaborateurs inscrit dans son ADN, ce qui est le cas de Couderc Dinh & Associés ».

Les associés concluent : « Nous connaissons Denis depuis plus de 10 ans et nous sommes ravis de travailler de nouveau avec lui. Son arrivée au sein de notre équipe répond aux besoins croissants de notre clientèle en matière de fiscalité d’entreprise sur des sujets de plus en plus complexes et son expertise vient renforcer notre offre de service fiscale, notamment avec son savoir-faire particulier en prix de transfert et TVA. Par ailleurs, sa connaissance approfondie des techniques financières est un atout indiscutable. »

Denis Fontaine-Besset est membre de l’EACC (European American Chamber of Commerce). Il enseigne depuis plusieurs années au sein des Universités Paris Dauphine et Paris Nanterre et il publie régulièrement dans la presse juridique et économique spécialisée.

Cette arrivée intervient quelques mois après celle d’Alexandre Henry, associé en fiscalité patrimoniale, et celle de Frédéric Pelé, counsel en gestion d’actifs et réglementation financière.