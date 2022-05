L’association vivre et entreprendre organise les olympiades des entrepreneurs

Accompagner les chefs d’entreprise, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants ou les indépendants, faciliter les rencontres, échanger sur leurs préoccupations, recevoir et transmettre de l’information, se soutenir dans la tempête et célébrer les bons moments ; les actions de Vivre et Entreprendre en vallée de la Marne se déclinent autour d’une ambition : contribuer à mettre du lien entre l’économie et la vie sociale au plus proche des acteurs locaux dans la dynamique de l’Est parisien. Pour célébrer ses 20 ans, Vivre et Entreprendre lance les Olympiades des Entrepreneurs et des talents.

L’après-midi se tiendra au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Elle débutera à 14 heures par des tables rondes, des ateliers de savoir-faire RSE ou encore des jeux sportifs de sensibilisation au handicap. A partir de 18 heures, se tiendra la séance plénière avec les témoignages de la journée ainsi que le discours d’anniversaire. Cette plénière se terminera par une rétrospective des 20 ans de l’association qui marquera également le début de la soirée festive, à partir de 20 heures.

Pour Etienne de Vanssay, président de Vivre et entreprendre en Vallée de la Marne, l’événement sera également le moyen d’enrichir son carnet d’adresses : « Le réseau est capital pour créer et dynamiser ses projets. Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne est un lieu d’accueil pour les entrepreneurs expérimentés et en création où l’on partage en permanence bonnes pratiques, contacts professionnels et chaleur humaine dans une ambiance sérieuse et conviviale. ».