L'association Respire dénonce la pollution dans le métro

L'association et le syndicat autonome de la RATP ont demandé à Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au LPC2E-CNRS d'Orléans, de prendre des mesures avec un appareil qu'il a développé et qui sert à détecter les particules fines, entre le 24 septembre et le 2 décembre 2020. Il en ressort, selon Respire, que les données ne correspondent pas à celles de la RATP dans certaines stations, notamment Châtelet, que « les capteurs de la RATP ne révèlent pas les pics très élevés », qu'au sein d'une même station avec des correspondances « les valeurs peuvent varier du simple au triple » ou encore que « les stations de RER semblent particulièrement polluées ». Les mesures « sont réalisées à l'aide d'appareils de référence régulièrement entretenus, par un laboratoire accrédité et par des auditeurs externes », répond la RATP. « Toute autre mesure réalisée avec des capteurs portatifs, qui ne sont pas les appareils de référence, ne sont pas comparables aux mesures réalisées sur site », poursuit la Régie, pour qui « la réponse de ces appareils portatifs varie en fonction de différents paramètres, tels que l'humidité ». L'association Respire demande qu'un « véritable système de surveillance de la qualité de l'air soit mis en place et que ses données soient accessibles publiquement en permanence ». Pour trancher le débat, la présidente d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, a demandé à Airparif « une mission d'expertise sur le système de mesure de la qualité de l'air dans le métro parisien, pour s'assurer du bon

état de fonctionnement des capteurs, ainsi que de la complétude des données

recueillies et publiées ».