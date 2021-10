L'association La Petite Rockette reçoit le soutien du plan de relance

Lors de leur déplacement dans les locaux de l'association, dans le 11ème arrondissement de Paris, Magali Charbonneau, directrice de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et Raphaël Gerson, directeur régional adjoint de l'ADEME Île-de-France, ont annoncé un soutien de cette structure de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 21 555 euros, au titre du Fonds économie circulaire, qui, en Île-de-France, a déjà permis d'aider 53 structures à hauteur de 10,6 millions d'euros et, à Paris, 12 structures à hauteur de plus d'1 million d'euros.

Une ressourcerie innovante, citoyenne et solidaire

Fondée en 2005, l'association La Petite Rockette a rapidement développé ses activités de réemploi et de promotion des mobilités douces et a créé des magasins solidaires et des ateliers de sensibilisation à l'écologie et au développement durable. Aujourd'hui, la structure est composée de deux ressourceries, d'un café atelier « anti-gaspi », d'un pôle animation, d'un pôle formation et d'un atelier vélo participatif répartis sur quatre sites parisiens. Elle propose différentes activités et formations autour de la récupération, la réparation et la revalorisation. Dans le cadre du plan de relance, elle a reçu près de 22 000 euros d'aides, une subvention qui permettra à cette association, conventionnée en tant qu'atelier et chantier d'insertion, de maintenir le bon fonctionnement de ses activités et de continuer le développement de ses projets participatifs, notamment à travers la création d'un pôle pédagogique à destination de la population.

Un soutien de l'économie circulaire réaffirmé

Les recycleries et les ressourceries permettent d'allonger la durée de vie des objets tout en créant des emplois et offrent la possibilité d'acquérir des biens à des prix réduits. Ces structures de réemploi, de réparation et de réutilisation jouent donc un rôle de premier plan pour soutenir des modes de consommation plus responsables. Leur action est notamment essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.