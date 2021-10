L'Association française du family office publie son 6e libre blanc

Ce nouveau livre blanc de l'Association française du family office (AFFO) a pour ambition de livrer aux family officers (mono family offices, multi family offices et experts : avocats, fiscalistes, notaires...) les outils nécessaires à la gestion efficace d'un patrimoine immobilier, de sa constitution à sa transmission, et de les aider dans la gestion d'un portefeuille immobilier, à prendre des décisions sécurisées au service des familles.

L'année 2019 a été marquée par un cycle de développement et de croissance, avec l'arrivée de nouvelles générations d'entrepreneurs, de nouvelles demandes, ainsi que la création de nouveaux family offices, témoignage de la vitalité du métier.

« Il est intéressant de noter que l'accélération du cycle économique engendre un renforcement et un renouvellement de la demande. De nouveaux entrepreneurs se retrouvent, souvent jeunes, confrontés au souhait de donner un sens à leur patrimoine et de l'organiser au mieux. Alors qu'auparavant il fallait des années, voire des générations, pour créer une entreprise familiale, tel n'est plus le cas aujourd'hui », précise Jean-Marie Paluel Marmont, président de l'AFFO. Pour donner un cadre à ce métier, l'association a mis en place, depuis 10 ans, « La Charte de l'AFFO » qui porte parfaitement ses valeurs fortes, notamment son éthique et sa déontologie, que les membres s'engagent à signer chaque année et à respecter dans l'exercice de leur métier. Elle offre aussi un lieu d'expertise et de réflexion pour privilégier les échanges entre family officers dans l'objectif de toujours mieux servir les intérêts patrimoniaux des familles et de favoriser harmonie et intérêts économiques dans une vision transgénérationnelle.