L'Association des médiateurs européens fête ses 15 ans

Il s’agissait à l’époque d’une initiative innovante et fédératrice, comme on peut le constater au sommaire du numéro spécial du bulletin du barreau « spécial médiation » faisant office de faire-part de naissance !Pas moins de trois éditoriaux, du bâtonnier, Madame Dominique de la Garanderie, du Premier Président de la cour d’Appel de Paris, Guy Canivet, et du président du tribunal de Grande Instance de Paris, Jean-Marie Coullon. L’association a été immatriculée, avec à sa tête sa présidente fondatrice, Martine Bourry d’Antin.

Dans son édito « il était temps », Madame le Bâtonnier Dominique de la Garanderie écrivait :« La médiation est une réalité en Europe et dans d'autres pays du monde […] cette voie va beaucoup plus loin que la recherche d'un moyen de désengorger l'appareil judiciaire.Notre profession se doit donc d'être activement présente pour garantir la défense des intérêts du justiciable. Mais encore fallait-il qu’à l'instar de ce qui existe à l'étranger et déjà dans plusieurs barreaux français que, l'avocat reçoive une formation à cette nouvelle technique, soit qu'il assiste son client durant le temps de ce processus, soit que, devenu lui-même médiateur; il intervienne en cette qualité dans un dossier »

La ligne était tracée et les bureaux successifs de l’association n’ont eu de cesse d’œuvrer conformément à son objet qui se retrouve à l’article premier de nos statuts, à savoir « agir et d’œuvrer dans tous les domaines relatifs à la promotion et au développement de la médiation tant conventionnelle que judiciaire».

Pour ce faire l’AME organise conférences, séminaires, colloques, sessions de formation et d’information, publications et ce tant en France qu’à l’étranger, toujours dans un esprit de partenariat avec les autres acteurs de la médiation et en mettant au premier plan la place du Barreau et celle de l’avocat dans le processus de médiation.

Le bureau a souhaité aller plus loinencore,dans l’esprit d’ouverture, multipliant les partenariats et ouvrant l’accès à l’association.Déjà partenaire du Centre professionnel de Médiation de l'université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), l’association a formalisé une convention avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (Maroc).Membre de la Fédération nationale des centres de médiations (FNCM) et du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), nous avons aussi mis en place un annuaire pratique de nos membres à la disposition des magistrats.Par ailleurs, l’Association des médiateurs européens accompagne la formation initiale et continue mise en place par le Barreau. Ses membres participent aussi à la formation continue des magistrats et interviennent dans les centres de formation des barreaux de province.

L’association a également participé à la formation de la première cession de l’Ecole de médiation du Barreau et nous avons même modifié nos statuts afin de permettre aux diplômés de rejoindre notre association.

C’est aussi dans le souci d’accompagner le changement de nos pratiques en y intégrant, notamment la médiation, que nous avons signé un partenariat avec la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats.

Ainsi, ce qui était à l’origine l’initiative d’un Barreau est devenu également la préoccupation de toute une génération jeune et dynamique ouverte à cette nouvelle manière d’appréhender voire d’éviter le conflit que sont les modes amiables de résolution des différends et en particulier la médiation dans le but d’apporter le meilleur service aux justiciables.

Prenant en considération cette « nécessité de changement de culture » l’Association des Médiateurs Européens a créé une nouvelle catégorie de membres dits « membres partenaires » permettant aux personnes physiques ou morales ayant la volonté de participer à la promotion de la médiation et de participer à nos travaux.

Ainsi, quinze ans après sa création, l’Association des Médiateurs Européens, dont l’objet est tant de promouvoir la médiation que de donner une place centrale à l’avocat dans le règlement amiable des conflits ainsi que de notre Barreau dans ce processus, c’est :

Une participation à l’ensemble des initiatives du Barreau

Des membres médiateurs diplômés et répondant à une charte éthique et déontologique

Des Confrères formés à l’accompagnement au processus de médiation

Un large réseau de partenaires

Une association de référence en dialogue avec les institutions

Un numéro de renseignement gratuit : 01 46 29 09 46

Un site internet comprenant un annuaire - www.mediateurseuropeens.org

Des Ateliers thématiques qui assurent une formation continue gratuite

Une présence aux permanences organisées par les juridictions

Un prix de Médiation AME

La médiation, il est toujours temps...de s'y mettre !