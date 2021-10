L'art du recyclage

L'usine est spécialisée dans le tri des déchets de bureaux. D'une surface de 700 m2, elle permet de détourner de l’enfouissement ou de l’incinération 20 tonnes de papier et de carton par mois. L’usine propose :

- la collecte et le recyclage des papiers de bureau ;

- la destruction sécurisée de documents confidentiels ;

- l'installation d'unité de tri sur site et la prise en charge de l'ensemble des déchets ;

- des opérations de désarchivage ponctuelles ou régulières…

Au seine de cette entreprise, quelque 80 % du personnel d’exploitation est en situation de handicap.







De son côté, « 2 mains » est la première ressourcerie de Seine-Saint-Denis. Elle collecte des objets encombrants et de textile, les trie par catégorie de déchets et les valorise pour revendre des objets valorisés ou revendre des matières dans les filières de recyclage en cas de démantèlement. Elle sensibilise au réemploi et au recyclage. La Ressourcerie emploie des salariés en insertion et les accompagne dans leur projet d'avenir.