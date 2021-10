L'ARS s'installe au sein de CityLife

CityLife, le premier immeuble de bureaux livré au sein du nouveau secteur Cœur de Quartier à Nanterre-Université, face aux Groues et connecté aux terrasses prolongeant Paris La Défense côté Ouest, va accueillir son premier locataire. C'est l'ARS qui va s'installer au deuxième étage de cet immeuble, livré il y a peu, pour y installer sa Direction départementale des Hauts-de-Seine (92). Développant près de 21 000 m2, avec 196 places de parking en infrastructure, CityLife, imaginé par l'agence d'architecture et d'urbanisme Viguier, a été acquis en VEFA par GCI en partenariat avec un fonds de pension canadien. Son architecture intérieure est signée de l'agence Le LAD et son mobilier conçu par l'agence O. Gossart avec la participation de la Galerie Sebban et de la Kinor Gallery.