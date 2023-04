L’ARS Île-de-France recommande de ne plus manger les œufs de poules domestiques

L’Agence régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France a été alertée d’une concentration inquiétante de dioxines dans des œufs non-commercialisés issus de poules provenant de poulaillers domestiques près de l’incinérateur d’ordures ménagères situé à Ivry. En réaction, l’ARS a décidé de mener une étude régionale des teneurs en polluants organiques persistants dans l’environnement urbain sur un échantillon de 25 poulaillers domestiques volontaires, dont14 situés à proximité des trois principaux incinérateurs de déchets autour de Paris (Ivry-sur-Seine, Issy-Les-Moulineaux, Saint-Ouen).

Des œufs contaminés par les dioxines, furanes et PCB

Il en est ressorti une contamination de l’ensemble des échantillons de sols et d’œufs prélevés, examinés en mars dernier par le laboratoire LABERCA, par les trois familles de polluants organiques persistants analysées (dioxines, furanes et PCB). « Cela signifie que ces trois familles de polluants organiques persistants sont potentiellement présentes dans tout l’environnement urbain, et non pas spécifiquement aux abords des incinérateurs », explique l'ARS dans un communiqué.

Parmi les 25 sites analysés, deux présentent des teneurs en PCB de l’ordre de 40 à 50 fois plus élevés aux seuils réglementaires européens pour les œufs commercialisés.

L’ARS préconise donc, dans l’attente de l’analyse définitive, de ne pas consommer d’œufs et de produits animaux de production domestique non contrôlée, sur l’ensemble de la région francilienne.

L’ARS Île-de-France rappelle « que la consommation régulière d’aliments contaminés par des dioxines et des PCB entraîne une imprégnation progressive de l’organisme qui peut avoir des effets sur la santé à long terme, comme une augmentation du risque de cancer, de troubles de la fertilité et de la grossesse, d’effets métaboliques comme le diabète par exemple et des effets perturbateurs endocriniens ». Et elle précise qu’il n’existe aucun traitement pour éliminer ces substances de l’organisme.