L’ARS continue de rendre la santé accessible aux plus précaires après le Ségur de la santé

L’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France a déboursé 10 millions d’euros afin de permettre, avec une vingtaine d’associations, de déployer des équipes sur l’ensemble du territoire francilien. Un dispositif inédit, qui suit la mesure 27 du Ségur de la santé.

La santé accessible pour tous, partout, tout le temps

Ces équipes mobiles seront composées à minima d’un infirmier et d’un travailleur social afin d’assurer les premiers soins, bilans de santé, soins infirmiers “à domicile” ou encore, l’accompagnement des patients chroniques dans leur parcours de santé. Conformément à la mesure 27 du Ségur de la santé, le dispositif de ces équipes mobiles sera renforcé à hauteur de 5 millions d’euros et comprendra ainsi 26 permanences d’accès aux soins franciliennes (PASS) et six nouvelles PASS mobiles afin d’offrir une prise en charge médicale complète et un accompagnement social à toute personne dans le besoin. Côté psychiatrie, ce sont 22 équipes mobiles spécialisées qui s’occuperont d’assurer un suivi psychologique auprès des personnes en situation de grande précarité, d’exclusion sociale ou de souffrance psychique, directement dans leur lieu de vie. Enfin, 3 de ces équipes seront dédiées aux interventions en périnatalité. La diversité de soins et d’accompagnement proposés par l’ARS viennent compléter une offre à destination des plus précaires et notamment des femmes enceintes ou récemment mamans, qui bénéficieront ainsi du dispositif régional “HSR Confluence” qui leur permet, avec nourrisson conjoint ou enfant, d’être hébergée avec soins sur un même lieu. n