L'ARS accélère la facilitation de l'accès à la vaccination

Pour l'ARS, « Éviter de créer des inégalités et répondre aux inégalités existantes est une exigence forte de cette campagne vaccinale, comme de toute démarche de santé publique. » Cette exigence concerne les groupes sociaux très précaires, mais aussi l'ensemble des Franciliens confrontés à l'isolement, à la pauvreté, à des difficultés de mobilité, d'accès aux soins ou d'accès aux informations, parfois à l'enclavement de leur quartier.

Dès la création des centres de vaccination ambulatoires, des orientations claires ont été mises en œuvre dans chaque département, sous l'égide des préfets, avec l'appui des équipes de l'ARS. Les doses de vaccin Pfizer allouées ont été renforcées dans les départements les plus touchés par l'épidémie, qui étaient également ceux accueillant le plus de populations pauvres, précaires, ou simplement fragilisées.

Les collectivités territoriales, en lien avec les professionnels des centres de vaccination, ont de leur côté été invitées à se mobiliser pour faciliter la prise de rendez-vous et accompagner ces publics à se rendre dans un centre de vaccination. Dans une grande partie des 119 centres ambulatoires de la région, des actions spécifiques ont déjà été mises en place par les élus. L'Agence régionale de santé Île-de-France va désormais « dédier un volume régional de doses de vaccins qui sera alloué chaque semaine dans les huit départements de la région pour mettre en place des stratégies territoriales d'intervention, adaptées à chaque territoire, et toucher les publics les plus éloignés de la vaccination ».