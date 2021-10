L'arrondi sur salaire fait rimer entreprise et solidarité

Depuis sa mise en place en France il y a 2 ans et demi, 500 000 euros ont déjà été distribués à des associations. Un mécénat participatif, d'abord adopté par des grands groupes, tels que Thalès ou la Caisse d'Epargne, qui creuse son filon auprès de nombreuses entreprises soucieuses de s'inscrire dans une démarche RSE.

Pour preuve, l'arrondi sur salaire est désormais accessible aux 29 200 collaborateurs de la société Derichebourg Multiservices (services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités), aux 1 000 clients de l'éditeur Cegid (services cloud et logiciels de gestion), et à tous les salariés des groupes Francis Lefebvre, EY, Accenture, Adidas, Dior, etc.

À travers cette démarche engagée, ces entreprises souhaitent impliquer leurs collaborateurs dans une action solidaire commune, via un dispositif simple et accessible. Ainsi, chaque mois, tous les employés volontaires peuvent soutenir une association en reversant un micro-don compris entre 50 centimes et 5 euros – déduit de leur salaire net. Un montant que les entreprises doublent systématiquement en co-solidarité.

L'arrondi sur salaire permet ainsi de financer divers programmes solidaires mis en place en partenariat avec les entreprises : maintien dans l'emploi, action sociale locale, handicap…

Par ailleurs, cet outil, qui place le don au cœur du quotidien, permet d'offrir de la visibilité aux associations auprès de nouveaux donateurs et d'encourager l'engagement associatif.

À la manière de certains logotypes (comme Visa, tickets restaurants, produits bio…), « l'Arrondi » vise à devenir un signe reconnaissable par tous. En le voyant, le citoyen sait alors qu'il a la possibilité s'il le souhaite d'adopter ce réflexe solidaire, ou bien qu'il consomme le produit d'une entreprise engagée. Un outil de communication très efficace !