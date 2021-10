L'ARD lance son nouveau site www.paris-region.com

Ce site s’est en effet fixé pour missions premières :

- porter haut les couleurs du territoire en incarnant la nouvelle marque de territoire ;

- présenter sa large palette de services en direction des entreprises internationales qui cherchent à s’implanter en Ile‐de‐France, mais aussi en direction des entreprises franciliennes pour les aider à doper leur croissance ;

- Informer en direct sur toutes les actualités économiques de la région : success stories, implantations, actions de l‘Agence, événements, etc. Pour cela, le site est structuré en grandes zones d’informations bien identifiées pour une navigation agréable et une lecture facile.



« L’interconnexion de tous nos médias est essentielle dans notre stratégie de communication » indique Frédérique de Bast, directrice du marketing et de la communication de l’ARD « autre priorité : publier sans cesse les dernières informations économiques qui intéressent nos cibles, traiter l’information à chaud. Pour cela, il nous fallait un système flexible et évolutif nous permettant de partager et diffuser le plus efficacement nos messages. » Pour l’accompagner dans ce projet, l’ARD a choisi Pepper Cube, une agence web agile et dynamique, qui a su proposer des technologies adaptées à ces demandes et apporter des conseils tant sur le fond que sur la forme. « Il s’agit pour nous d’un projet passionnant qui nous a permis de mettre en œuvre des technologies innovantes et d’exercer toute notre créativité » s’enthousiasme Jérôme Poincheval, directeur associé de Pepper Cube « Nous sommes également fiers d’avoir écrit et réalisé le film Top,10 reasons to invest in Paris Region qui fait valoir les atouts de la région et sa position stratégique en Europe. » Le site, développé en responsive design est consultable depuis un smartphone ou une tablette. Il est publié en deux versions linguistiques (français et anglais) et est connecté aux réseaux sociaux sur lesquels l’Agence est présente : YouTube, LinkedIn, Twitter et Pinterest. Une prochaine étape consistera à proposer un magazine d’actualité en ligne avec des applications associées et ce d’ici la fin de l’année 2014.