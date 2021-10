L'arbitrage face à la digitalisation

Salle comble pour l'atelier intitulé « L'arbitrage dans un monde digital » lors de la 4e édition des Rencontres de l'arbitrage et du contentieux, organisée récemment par Option Finance en partenariat avec Option Droit & Affaires.

De nombreuses problématiques ont été soulevées : confidentialité, rapidité, cybersécurité, cloud, legaltech, blockchain, robot-arbitre, anonymisation, responsabilité…

Toutefois, la question majeure était de savoir si la justice peut-être rendue par des machines. Sur ce point, tous les intervenants étaient d'accord pour répondre par un non ferme. « C'est rassurant de savoir que l'Homme reste le maître de la procédure d'arbitrage », a même conclu Sophie Henry, modératrice de l'atelier.

Ceci étant dit, les experts ne sont pas contre l'idée d'utiliser des plateformes digitales pour faciliter la procédure. Mais ils soulignent que l'emploi d'outils numériques pour rendre la justice doit avoir uniquement pour finalité de la rendre plus accessible, plus équitable et plus efficace.

Anne-Sophie Reynaud, responsable du développement d'eJust a ainsi fait la présentation de sa plateforme d'arbitrage pour les entreprises. Cette legaltech française offre un service de justice commerciale rapide qui repose sur des arbitres expérimentés, indépendants et impartiaux, donc humain avant tout.

Elle permet de « régler les litiges quotidiens de façon efficace, efficiente et effective » afin de « respecter le tempo du business », expliquait l'an dernier à nos lecteurs Amiel Feldman, son dirigeant. A court terme, les perspectives d'eJust ne sont pas de supprimer les arbitres.

« On ne dématérialise pas du tout les professionnels, on a simplement processisé l'arbitrage pour les petits litiges commerciaux dont de nombreuses entreprises souffrent », a souligné Anne-Sophie Reynaud.

Même si elle a insisté sur les dispositifs de cybersécurité et de confidentialité mis en place, cette dernière admet que « rien n'est parfait ni hermétique aujourd'hui ».

En effet, les risques humains sont souvent les plus élevés. Diana Bowman, responsable juridique de Vinci Energies, a abordé la question de l'urgence et de la prise de risque en partageant un témoignage personnel de traitement de dossier d'arbitrage dans l'urgence depuis chez elle avec son ordinateur personnel.

Par ailleurs, la juriste partage le point de vue de Sophie Henry selon lequel il ne faut absolument pas dématérialiser toute la procédure d'arbitrage mais « privilégier la communication physique des parties » et « valoriser l'arbitrage en tant que justice sur mesure ».

Pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied par les legaltechs, nombreux sont les centres d'arbitrages qui développent leur propre plateforme.

« Toutes les institutions d'arbitrage sont en train de s'orienter vers le digital et montent des plateformes électroniques car c'est l'avenir et que nous n'avons pas le choix », a constaté Sophie Henry, déléguée générale du centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP).

Un constat partagé et confirmé par la création de l'Institut digital d'arbitrage et de médiation (IDAM) qui propose des services en ligne, notamment la résolution de litiges commerciaux sur la plateforme FastArbitre.

Denis Mouralis, professeur de droit arbitre au CMAP, s'est interrogé sur l'utilisation du digital et l'avènement d'un arbitrage numérique. A court terme, il faut selon lui mettre l'accent sur la sécurisation des échanges. Quid de la responsabilité des différents intervenants au cas où l'anonymisation des sentences serait supprimée de façon malveillante. Il faudrait soumettre à l'ordinateur que des sentences anonymisées « à l'ancienne par des humains », selon l'arbitre. Quid de l'utilisation de la blockchain pour réunir un tribunal arbitral (EY a mis au point un système sécurisé de la sorte pour fiabiliser les opérations).

A moyen terme, il convient de se demander quel sera l'effet de la justice prédictive sur l'arbitrage (lire encadré), et à long terme envisager la création d'arbitres digitaux. Ce professeur conclu toutefois que les logiciels ne peuvent pas remplacer les arbitres et les juges car « on a besoin d'humain pour rendre de bonnes décisions ».

Vers un tribunal arbitral du futur mi-humain mi-digital ?