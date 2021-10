L'apprentissage, une voie à privilégier d'urgence

Avec 420 000 jeunes en contrat d’apprentissage et un objectif de 500 000 d’ici 2017, le gouvernement a affirmé sa volonté de renforcer le développement de ce dispositif de formation. L’enquête menée par Prism’emploi démontre que les jeunes ont bien saisi l’importance de se rapprocher des entreprises pour mieux intégrer le marché du travail. Ils plébiscitent les formations en alternance et estiment qu’une place majeure devrait leur être attribuée Pour François Roux, délégué général de Prism’emploi, « Les résultats de cette enquête démontrent que les jeunes sont conscients de la nécessité de mettre toutes les chances de leur côté pour développer leur employabilité. La connaissance du monde de l’entreprise est considérée, à juste titre, comme un élément capital pour accéder durablement au marché du travail. Nous devons continuer à œuvrer pour permettre aux jeunes de mieux intégrer la vie professionnelle, que ce soit via un apprentissage ou une autre formation en alternance. Il est urgent d’accélérer la lutte contre le chômage des jeunes. Dans ce sens, le travail temporaire s’engage en faveur du dispositif Missions Jeunes pour accompagner l’intégration des jeunes tout en préparant les compétences de demain sur les territoires. »



L’intérim, accès privilégié à l’emploi pour les jeunes



De diverses manières, l’intérim constitue un tremplin vers l’emploi pour les jeunes, puisqu’il leur permet d’acquérir de l’expérience et d’accroître leur employabilité. Apprendre un métier, développer ses compétences ou se former sont autant de voies possibles, qui peuvent aider les jeunes à s’intégrer durablement sur le marché du travail.

Depuis 2012, les agences d’emploi peuvent recruter des apprentis pour les mettre à disposition d’entreprises utilisatrices (loi du 28 juillet 2011). Effectuer son apprentissage en intérim permet à un jeune d’assurer des missions au sein d’entreprises et de secteurs différents. L’apprenti bénéficie de deux maîtres d'apprentissage dans l’agence d’emploi et dans l’entreprise pour un accompagnement optimal de chacune de ses missions. Il peut grâce à cette richesse d’expériences construire son parcours professionnel plus aisément.

L’intérim constitue un moyen d’accès privilégié à un premier emploi pour les jeunes. En 2013, 93 % des intérimaires de moins de 25 ans n’avaient jamais travaillé en CDI et 6,7 % en CDD avant leur mission en intérim (Prism’emploi, Rapport économique et social 2013).

En 2013, les moins de 25 ans totalisent 24,8 % de l’ensemble de l’emploi intérimaire, soit 126 336 jeunes intérimaires.