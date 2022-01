L’application Oui.SNCF devient SNCF Connect

SNCF Connect sera le nouvel outil numérique de la SNCF, récemment lancé par Christophe Fanicet, PDG de SNCF Voyageurs. Cette application inédite va permettre de centraliser sur une même plateforme les services du groupe qui jusqu’à présent étaient répartis sur plusieurs applications. Il sera désormais possible de réserver des billets interrégionaux ainsi que de TGV, de cars, réserver son taxi ou prévoir son covoiturage et retrouver l’ensemble des informations voyageurs en quelques clics.

Pour Christophe Fanicet, la mise en service de cette nouvelle plateforme est une excellente nouvelle : « C’est la porte d’accès à toutes les mobilités, un véritable tout en un », a-t-il déclaré au micro de FranceInfo. Avec ce nouveau service, la SNCF espère faciliter la vie de ses voyageurs et ainsi proposer une expérience de réservation et de voyage simplifiée. Le président de la SNCF a longtemps insisté sur ce point : « C'était très attendu. Nos clients voulaient avoir le meilleur prix. Ils vont avoir non seulement le meilleur prix, mais également le nombre de places qui restent à ces tout petits prix. Cela permet, bien évidemment, l'acte d'achat encore plus rapidement ».