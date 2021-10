L'application “NosLois” adoptée par le député Jean-François Mbaye

L'application mobile NosLois, plateforme innovante de la civic-tech combine nouveaux usages numériques et open data parlementaire, pour faciliter l'information et l'engagement mutuels des citoyens et des parlementaires, dans l'élaboration de la loi a été adoptée par le député de la 2e circonscription du Val-de-Marne, Jean-François Mbaye (LREM).

© DR