L'appli Hapi sur les écrans des nouveaux Abribus parisiens

Pour la deuxième édition du concours d'applications pour les écrans tactiles des nouveaux abris de voyageurs parisiens, la ville de Paris a retenu l'application Hapi. Celle-ci permet aux habitants et aux touristes de découvrir en français ou en anglais le patrimoine culturel francilien.

Ces informations sont disponibles pendant un an sur cent écrans tactiles. Deux navigations sont disponibles. « Autour de moi » qui permet de se géolocaliser et repérer les plus beaux sites à proximité et « Au fil de mes envies » qui propose des idées de sorties culturelles ou en lien avec la nature. De plus, 700 petits récits historiques sont à écouter ou à lire.