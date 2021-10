L'appel du réseau des CCI à soutenir les entrepreneurs

Alors que le pays est au cœur de la crise sanitaire, le réseau des CCI redouble d'efforts pour soutenir les indépendants, TPE et PME. Ce sont désormais plus de 125 000 entreprises qui ont contacté les cellules d'appui des Chambres de commerce et d'industrie, afin d'être orientées vers les dispositifs d'aides de l'État et des Régions.

« La plupart des aides sont désormais en place, avec les textes juridiques qui vont avec. Il demeure quelques situations spécifiques qui sont hors du cadre de soutien, et nous nous efforçons, avec l'État, de trouver des solutions pour ne pas laisser des entrepreneurs en souffrance », témoigne Pierre Goguet, Président de CCI France.

Le réseau des CCI demande donc à l'ensemble des acteurs de tout mettre en œuvre pour soutenir les indépendants, TPE et PME. En effet, au-delà de l'État, des Régions et des Chambres consulaires, d'autres parties prenantes peuvent avoir un effet immédiat pour sauver le maximum d'entreprises.

Tel est le cas des collectivités locales, en généralisant les reports ou exonérations de taxes locales comme la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ou la taxe sur les terrasses. Elles doivent également reprendre la publication de leurs marchés publics pour donner un signal positif sur la sortie de crise. Les banques sont également fortement sollicités car elles doivent suivre au plus vite, partout en France, les recommandations de la Fédération Bancaire Française et faciliter l'accès au prêt garanti par l'État. Enfin, l'Union européenne peut débloquer des nouvelles mesures d'urgence de solidarité économique et budgétaire.