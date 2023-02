L’appel à projets « Partage ton Grand Paris » de retour !

Avec pour thématique « Vivants voyageurs », la troisième édition de l’appel à projets « Partage ton Grand Paris » est lancée et se clôturera le lundi 13 mars. Cette année, la métropole du Grand Paris et la société du Grand Paris, accompagnées par le Fonds de dotation du Grand Paris Express, et en partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, l’association des directrices et directeurs des affaires culturelles d’Île-de-France, la Coalition pour une écologie culturelle (COAL), l’Olympiade Culturelle de Paris 2024 et l’Établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay, entendent soutenir des projets artistiques et culturels intégrant les enjeux de transition écologique.

Un déploiement au mois de mai

Cet appel projet s’inscrit dans une réflexion commune autour de la ville de demain, des nouvelles mobilités et de la révélation des futurs lieux du Grand Paris Express. Cette initiative est décrite comme « à la croisée des relations entre art, espacespublics, chantiers, villes et territoires ». Afin de favoriser l’appropriation de ces nouveaux lieux par les habitants et acteurs locaux, l’appel à projets privilégie un regard sensible et critique sur la transformation durable de la ville, mettant en exergue les enjeux de transition écologique pour cette nouvelle édition.

Le jury annoncera les projets sélectionnés au mois d’avril, pour un déploiement à partir du mois de mai sur les différents lieux concernés autour des chantiers du Grand Paris Express.