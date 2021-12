L’ancienne manufacture Van Houten réhabilitée et louée par Left Bank à Acolad

L'Atelier est situé dans le centre ville de Boulogne, au 11 rue Lazare Hoche, facilement accessible en transport en commun et par la route.

Ancienne manufacture de la chocolaterie Van Houten, L’Atelier est repositionné par Left Bank en un véritable lieu de vie adapté aux nouveaux modes de travail. À la suite d’une lourde restructuration, il est désormais doté d’un magnifique rooftop, d’une grande cour intérieure et propose des espaces optimisés et flexibles, lieu de synergies, d’échanges et de travail collaboratif.

« L’Atelier, c’est le savoir-faire même de Left Bank : la réhabilitation lourde d’un immeuble qui le repositionne sur son marché. Il sera conservé dans son patrimoine. Un tel projet illustre parfaitement la stratégie que nous sommes habitués à mettre en place sur cette classe d’actifs, et nous sommes ravis d’accueillir cet utilisateur prestigieux dans ces espaces exceptionnels qui contribueront au bien-être de ses collaborateurs », comente

Guillaume de Montalier, président de Left Bank.

L’architecture de cet ensemble immobilier de caractère, dans le plus purstyle Art Déco, rappellant les bâtiments industriels de l’époque, a séduit le preneur Acolad, spécialiste européen de la traduction professionnelle.

Enfin, le bâtiment est certifié HQE good, BREEAM good et labélisé WireScore silver.

Dans cette opération, Left Bank a été conseillé par l’équipe de Séverine Pesic chez JLL ainsi que le cabinet d’avocat Neu-Janicki.