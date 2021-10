L'amende infligée à la Mairie pour

La ministre a précisé avoir annoncé à la maire de Paris « que cette amende n'était pas due » et l'avoir encouragée à « consacrer ces fonds à maintenir cette dynamique positive ». « S'il n'y a pas un volontarisme et une détermination sans faille, on n'arrivera pas à percer ce plafond de verre », a indiqué Anne Hidalgo. « Il faut forcer beaucoup plus les possibilités pour les femmes d'accéder à des postes à responsabilité », a-t-elle ajouté.

La mairie de Paris s'était vu infliger en décembre une amende de 90 000 euros pour avoir procédé à la nomination, dans de nouveaux emplois, de 11 femmes contre cinq hommes à des postes de directeurs et sous-directeurs en 2018. Ce taux de nominations féminines de 69% contrevenait à l'obligation, en vigueur en 2018, de respecter un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe afin d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes, avait expliqué le ministère de la Fonction publique à l'époque.