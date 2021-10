L'Alliance du Commerce demande une réorganisation des soldes

Alors que les questions sur la période de déconfinement et de réouverture des commerces non alimentaires commencent à émerger, l'Alliance du Commerce a consulté ses adhérents pour connaître leur avis sur l'organisation de la prochaine période des soldes d'été. Il en ressort que les grands magasins ainsi que les enseignes de l'habillement et de la chaussure demandent leur report au 1er juillet au plus tard, et leur prolongement sur une durée de 6 semaines.

