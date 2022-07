L’agenda d’été de la CCI du Val-de-Marne

« La CCI du Val-de-Marne reste ouverte pour accompagner, conseiller et accueillir ses entrepreneurs », indique le site web de la chambre de commerce. Au programme de l’été à la CCI du 94 ? Ateliers, formations, réunions ou encore, permanences attendent les entreprises suivies et aidées par la Chambre de commerce. Tout l’été, des événements seront proposés quasiment tous les jours, avec des ateliers de création d’entreprise, des ateliers thématiques pour obtenir le statut de micro-entrepreneur par exemple. Puis, il y a les formations plus longues, cinq jours, pour entreprendre. En fonction du programme suivi à la CCI, Dynamik ou Sup’Excellence, plusieurs événements, dont des conférences seront également animées cet été. Des permanences seront même proposées plusieurs fois dans l’été, afin de proposer un accompagnement sur-mesure par les conseillers de la CCI du Val-de-Marne.

L’intégralité du programme est à retrouver sur le site officiel de la CCI : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/agenda