L’AFJE soutient le projet “SOS Ukrainian Refugees”

Comme le rappelle l’AFJE, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Le 4 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a activé un régime exceptionnel prévu par l'article 5 de la directive européenne du 20 juillet 2001. Ce régime consiste en une « protection temporaire » immédiate : droit de séjour, accès au logement, aide médicale, protection de l’enfance, aide sociale, accès au travail.

Aussi, les porteurs du projet “SOS Ukrainian Refugees” ont imaginé une application destinée à aider les réfugiés ukrainiens. L’objectif ? Connaître et comprendre facilement leurs droits à la protection temporaire prévue par la directive européenne. Cette solution allie droit et technologie via une web app ergonomique, sur laquelle l’utilisateur trouvera toutes les informations nécessaires à l'efficacité de la protection européenne. Les droits seront présentés en anglais et en ukrainien, en utilisant un langage juridique clair et du legal design. L’application renverra à des sites utiles pour chaque pays d'accueil de l'Union européenne.

L’AFJE salue cette « initiative humaniste et solidaire » et se dit fière d’apporter son soutien à cette initiative à trois niveaux :

Une mise en relation avec des juristes de l’Union Européenne, via l’European Company Lawyers Association (ECLA).

Un soutien financier pour le développement du projet ;

Une aide dans la promotion du projet ;

« Cette application permettra d'apporter un peu de certitude et de sécurité dans un quotidien incertain », poursuit l’AFJE.

« “SOS Ukrainian Refugees” remercie sincèrement l’AFJE pour le soutien qu’elle apporte à notre projet. Grâce à cette aide, nous pouvons continuer à le développer. Nous continuerons à travailler jusqu'à ce que nous terminions ce que nous avons commencé : l'aide arrive ! », déclarent, de leur côté, les trois porteurs du projet.