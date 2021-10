L'AFJE s'installe à Bruxelles

Première organisation représentative des juristes d'entreprise en France et en Europe, l'AFJE s'est installée le 3 octobre dernier au Square de Meeüs à Bruxelles, pour poursuivre sa politique de rayonnement de la profession et représenter haut et fort les juristes d'entreprise auprès des institutions européennes.

© A.P. - Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, lors du congrès sur la nouvelle géopolitique du droit.