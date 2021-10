L'AFJE-Legal2Digital à la Juris'Cup

L'AFJE a été « ravie de participer à la Juris'Cup en partenariat avec legal2digital ». Avec plus de 2 000 concurrents et 110 bateaux présents dans le Vieux Port de Marseille, le week-end dernier, la Juris'Cup est l'une des plus grandes régates organisées par une branche d'activité. Toutes les professions du droit, avocat, notaire, magistrat, huissier, juriste d'entreprise… étaient réunies pendant trois jours pour participer à ce challenge sportif et juridique.

Pour sa première participation, l'AFJE a constituéé un équipage composé à 100 % de juristes qui a été épaulé par un skipper professionnel.

À bord du voilier Grand Surprise « Brigand », se sont retrouvés Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE, François Pinon, administrateur de l'AFJE, Anne Laure Paulet, secrétaire générale de l'AFJE, Christelle Le Calvez, juriste chez Total, Timothé Kieffer, juriste d'entreprise​, Julie Demia, membre du comité des jeunes juristes, Romain Dupeyré, avocat, et sans oublier les adhérents de l'AFJE PACA qui ont porté haut les couleurs des juristes d'entreprise de la région, Julie Ripoll, responsable juridique chez Odalys​ Résidences, Vanessa Marron-Landier, chef du service juridique de la Société du canal de Provence et Cathy Guirand, juriste droit des affaires pour Business France. « Les juristes d'entreprise de la région PACA ont évidemment été au rendez-vous. Cet événement est très intéressant pour la filière juridique car il rassemble nos collègues, nos confrères, nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit. Nous sommes ravis qu'il se déroule dans notre belle région. » précise Valérie Sanyas, déléguée régionale AFJE PACA.

À l'image de l'AFJE, ce bel équipage a pu faire preuve pendant la régate d'un esprit d'équipe sans faille. « Nous avons retrouvé à bord de Brigand, tout ce qui fait l'AFJE, des adhérents tous différents, des directeurs, des jeunes, des seniors, partageant tous cette envie d'échanger, de se soutenir, de s'entraider avec beaucoup de bon esprit et de convivialité. » raconte Anne Laure Paulet, secrétaire générale de l'AFJE.

Cet événement interprofessionnel national a réuni à Marseille toute la filière du droit et est un superbe exemple de partage dans une ambiance amicale et chaleureuse. Compétition, challenge, fête et rencontre sont toujours au programme de la Juris'Cup. L'équipage a pu croiser en mer les huissiers des Bouches-du-Rhône, l'EFB, lesbarreaux de Paris, Marseille, Lyon ou encore de Saint-Brieuc, ou encore une étude généalogique. Les directions juridiques ne sont pas en reste avec des équipags pour Air France, Axa et CMA CGM.

Mission pour 2019: Mobiliser les directions juridiques et multiplier les navires des juristes d'entreprise pour représenter la profession sur les flots.