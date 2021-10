L'AFJE lance la Commission Legal Ops

Animée par Emilie Letocart Calame, ancienne administratrice de l'AFJE et directrice juridiques, aujourd'hui spécialisée en Legal Operations pour les directions juridiques, la commission Legal Ops est composée d'une équipe d'expertes aguerries dont font partie Marie-Gwénaëlle Chuit, Trademarks Operations Manager chez Sanofi, Anne-Sophie Frere, manager ressources, KM, performance - intellectual property chez Engie, Alice Gilson, juriste chez Getlink – Eurotunnel, Julie Guillotte, responsable juridique Digital & Data chez Adeo Services, Jennifer Murschel, responsable juridique Digital & Data chez Decathlon et Lisa Touzard, responsable juridique du Groupe Clarins.

Depuis quelques années, les directions juridiques font face en Europe à l'avènement des Legal Operations Managers, un nouveau métier au rôle transverse au sein du département juridique, allant de l'optimisation des process à la digitalisation, en passant par la gestion du knowledge management et la conduite du changement. Cette nouvelle commission vise donc à d'apporter aux adhérents de l'AFJE les clés afin d'accompagner les mutations de la profession et des directions juridiques, et en assurer l'alignement avec la stratégie de nos entreprises tout en optimisant leur activité et en innovant. « Ce métier est très implanté dans les pays anglosaxons mais il n'est apparu que depuis cinq ou six ans en France. En échangeant avec l'AFJE ainsi qu'avec les Legal Ops exerçant aujourd'hui, et constatant l'émergence de ce métier dans nos directions juridiques françaises, nous avons compris qu'il existait un réel besoin de mettre en place des échanges et un partage de bonnes pratiques pour faire découvrir cette fonction et la développer au bénéfice de la direction juridique. », a précisé Emilie Letocart-Calame.

Triple objectif

La Commission Legal Ops est construite pour être un espace de réflexion sur la fonction et fédérer les Legal Ops de France en étant LE lieu d'information et d'échanges. Elle a également pour mission de promouvoir la fonction de Legal Ops ainsi que de créer des guides et outils pratiques pour le quotidien du Legal Ops. Les travaux de cette commission permettront de construire un référentiel de missions et compétences du Legal Ops et l'établissement de bonnes pratiques. « Grâce à cette commission et à ses travaux, nous espérons pouvoir proposer aux adhérents de l'AFJE des outils permettant à toutes et tous de s'auto-évaluer et se positionner dans leur service et entreprise mais également éclairer les directions juridiques qui souhaiteraient ouvrir un tel poste. », a expliqué Julie Guillotte.

Au programme à venir de la Commission, des webinars ainsi que des réunions, des rencontres, des conférences et des ateliers pour partager sur le large sujet des legal operations. Une première rencontre à distance « Legal Operations Manager, le nouveau métier en direction juridique », prévue le 9 décembre, est déjà complète.