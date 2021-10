L'AFJE fait de l'égalité femmes-hommes une priorité

Au-delà de l'égalité femmes-hommes, la diversité est l'un des grands sujets qui sera porté par l'AFJE dans les années à venir, notamment avec la mise en place du comité “Diversité” animé par Sarah Leroy et Ian Kayanakis. Pour Marc Mossé, président de l'AFJE, « la diversité est plus large que la seule question du genre et concerne aussi, par exemple, le sujet du handicap ou des orientations personnelles et de manière générale le respect dû aux différences... Promouvoir et soutenir une véritable culture de la diversité et de l'inclusion au sein de la filière juridique est une priorité pour l'AFJE ».

Quatre événements réunissant des femmes et des hommes, appartenant à différentes professions du droit et aussi des personnalités issues d'autres horizons, rythmeront le mois de mars pour échanger et agir sur ces questions structurantes.

Pour la traditionnelle soirée de l'AFJE, qui aura lieu le 14 mars au restaurant La Terrasse, l'association a souhaité promouvoir l'échange avec des femmes sportives de haut niveau qui se distinguent par leurs valeurs, leur parcours et leur détermination, et dont l'expérience est source d'inspiration pour le monde de l'entreprise.

« Nombreux sont les sujets liés à la diversité qui rassemblent les femmes et les hommes dans l'entreprise et la société. La mobilisation commune grandit qu'il s'agisse de combattre les inégalités de salaire ou de déroulement de carrière rencontrées encore trop fréquemment ou bien de mettre en place les actions pour affirmer sa motivation et assumer son leadership » précise Sarah Leroy, vice-présidente de l'AFJE en charge de la diversité et du Pro-Bono.

Cette soirée sera l'occasion d'engager le dialogue avec Frédérique Jossinet, vice-championne olympique de Judo et directrice football féminin à la Fédération française de football et Vincent Chaudel, vice-président de l'Observatoire européen du sport féminin.

Le même jour, les femmes du bureau de la délégation AFJE Rhône-Alpes se mobilisent en réunissant à Lyon les juristes de la région Rhône-Alpes autour d'un dîner pour partager et échanger sur la fonction de directrice juridique : que recouvre réellement cette fonction, quels sont les obstacles et les prérequis à son exercice ? Esther Wick, directrice juridique de Bio Mérieux partagera avec l'audience son parcours et sa vision de la fonction.

Ce thème sera également développé dans un atelier carrière spécial le 20 mars avec l'intervention de Marie Hombrouck, directeur associée d'Atorus Executive, Béatrice Œuvrard, public policy manager, Facebook France et Charlotte de Vogüé, fondatrice et associée, cabinet Vogüé. Cet atelier de trois heures exposera comment travailler sa posture en tant que femme, en direction juridique, développer son leadership pour s'affirmer dans sa fonction et accéder aux postes managériaux et les clés pour y arriver.

Les jeunes juristes sont également impliqués, le Comité des jeunes juristes de l'AFJE (Cj²) dédie son afterwork mensuel à ce sujet. A l'occasion du Mois des droits de la femme, le CJ² s'associe à Arbitral Women et son comité Young Arbitral Women Practitioners (YAWP) pour vous proposer un Afterwork spécial le jeudi 28 mars.