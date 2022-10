L’AFDIT organise un événement juridique sur l’IA le 24 novembre

Depuis 1985, l'AFDIT est au service de la communauté des spécialistes du droit de l'informatique. Plus ancienne association française consacrée aux analyses et décryptages de ce droit sans cesse innovant, elle a été fondée par de nombreuses personnalités du barreau, des universitaires de tout premier plan et des acteurs majeurs de cet écosystème, tous visionnaires sur l’importance des innovations informatiques.

Aujourd’hui, cet héritage est toujours présent dans l’esprit des avocats, juristes d'entreprise, universitaires, magistrats, ingénieurs, experts judiciaires qui font de l'AFDIT un forum unique pour l'échange d'idées et l'examen en profondeur des enjeux du droit du numérique.

Lieu : jeudi 24 novembre 2022, The Bureau, Cours Albert 1er, Paris 75008. https://www.thebureau.club/fr/28-cours-albert-1-er

Programme

17H30 ACCUEIL

18H INTRODUCTION Isabelle Gavanon, vice-présidente de l’AFDIT (10 mn)

STRATÉGIE EUROPÉENNE ET FRANÇAISE DE L’IA : soutenir l’innovation et organiser une gouvernance unifiée pour quel eco-système ? Katya Lainé, Présidente de la commission IA de Numeum (10 mn)

IA - DISTINGUER LE POSSIBLE DE L’INTERDIT

Projet de Règlement 21 avril 2021 sur l’IA et analyse ex-ante : systèmes aux risques inadmissibles et systèmes à haut risque : quels gardes fous ? quelles contraintes ? Qui apprécie ces notions de « risque » et qui en est garant ? Céline Castets-Renard Professeur français détachée auprès de l’Université d’Ottawa, Chaire Intelligence artificielle, (20 mn)

Témoignages d’utilisateurs d’IA sur l’importance de réglementer l’IA pour dynamiser le marché avec une claire ligne de partage entre systèmes à haut risque et systèmes à risques mineurs Secteur bancaire et financier : grand témoin BdF (10 à 15 mn) Secteur du recrutement : Thomas Petit, Directeur de la Transformation Numérique et des Systèmes d'Information, Tingari in Talent Solutions, Conseil et Opérations RH de ManpowerGroup et la Présidente de l’association « A compétence égale » (sous réserve) (20 mn)



ATTEINTES À LA CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS FONDAMENTAUX :

Référentiel essentiel de l’éthique dans le projet de règlement IA : quelles seront les voix procédurales pour faire valoir les écarts de conformité ? Par qui ? (15 mn)

QUESTIONS REPONSES (15 mn)

IA ET RESPONSABILITE CIVILE

Recommandation du Parlement Européen à la Commission européenne sur le régime de responsabilité de l’IA et les futurs autres textes, Professeur Jean-Sébastien Borghetti, Université de Paris II Assas, co-rapporteur du projet de révision de la directive sur les produits défectueux élaboré sous l’égide de l’European Law Institute (20 mn)

Grand témoin en matière de responsabilité du fait de l’IA

QUESTIONS – REPONSES (10 mn)

Conclusion

Professeur Hervé Causse, Université Clermont Auvergne

21 heures : DINER avec les intervenants et membres du CA de l’AFDIT.