L'AFA prend sa mission pédagogique au sérieux

« Les choses ont beaucoup avancé au cours de cette année. L'AFA commence à exercer ses missions et les entreprises reçoivent de nouvelles obligations », a commenté récemment Michel Sapin, à l'origine de la loi ayant institué cette nouvelle autorité.

L'agence est « dotée de moyens de sanctions pour faire de la pédagogie armée »,

selon l'ancien ministre. Elle prend ainsi très à cœur ses deux missions : le contrôle et le conseil.

Si cette dernière mission est l'objet de vives critiques dénonçant « la schizophrénie de l'agence », « le conseil n'est absolument pas antinomique avec le contrôle », pour Charles Duchaine, le directeur de l'AFA, qui souhaite mettre l'accent sur la pédagogie.

Ateliers de formation

Le 10 juillet dernier, l'AFA a ainsi participé à un atelier technique organisé par le Mouvement pour les entreprises de taille intermédiaire (METI).

Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions mises en œuvre par l'AFA en lien avec les fédérations professionnelles, afin d'accompagner l'appropriation du référentiel anticorruption français.

« En matière de corruption, le vieil adage “mieux vaut prévenir que guérir” reste d'actualité »,

souligne Charles Duchaine.

Au cours de cet atelier, les enjeux portés par la conformité anticorruption, la cartographie des risques de corruption et l'évaluation de l'intégrité des tiers ont été détaillés, ainsi que leur méthode d'élaboration.

La démarche de l'AFA poursuit un triple objectif : identifier et tenter de résoudre les difficultés éventuelles générées pour les ETI par le déploiement de programmes anticorruption, mutualiser les efforts accomplis par ces entreprises afin de partager les bonnes pratiques, et exploiter ces échanges pour commencer à définir le contenu d'un guide anticorruption spécifiquement destiné aux ETI.

D'autres ateliers sont prévus en collaboration avec les fédérations volontaires.

Ne se focalisant pas uniquement sur le secteur privé, l'AFA conseille aussi les acteurs publics. « Nous aurons la même application dans le secteur privé que dans le secteur public »,

assure Charles Duchaine, qui s'est ainsi rapproché de plusieurs personnalités publiques et d'autres instances de contrôle comme la Cour des comptes. « Nous considérons que la corruption est généralement une relation fautive entre deux acteurs, et souvent un public et un privé », précise ce dernier.

Séminaires en ligne

Pour veiller au grain, l'agence développe un séminaire en ligne en partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Consciente que les collectivités territoriales exercent une multiplicité de compétences et sont responsables d'une part importante de la commande publique en France, l'agence souhaite former les agents aux risques de corruption. En effet, les collectivités prennent des décisions qui ont des conséquences directes sur la vie des habitants et sur le tissu économique local, et sont donc exposées à des risques d'atteintes à la probité.

L'AFA propose ainsi un MOOC (Massive Open Online Course) qui aborde l'ensemble de ces atteintes : corruption, favoritisme, détournement de fonds publics, concussion, prise illégale d'intérêts ou trafic d'influence.

Ce séminaire en ligne bénéficie de l'éclairage de nombreux intervenants institutionnels : Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Défenseur des droits, Parquet national financier, Commission européenne, chercheurs et fonctionnaires territoriaux.

Les MOOCs ont un succès retentissant dans le monde juridique. En témoigne, le grand retentissement du premier MOOC de l'Université Paris 1 lancé sur la plateforme France université numérique (FUN) sous la coordination du célèbre professeur de droit des affaires Bruno Dondero, le très “high-tech” directeur du Cavej.

Ouvertes à tous, payantes ou gratuites, ces formations sont devenues les nouvelles armes des universités et des institutions qui souhaitent former rapidement de nombreuses personnes.

L'AFA a très bien saisi l'avantage de l'utilisation du digital pour exercer sa mission de conseil. Il ne serait pas surprenant qu'elle développe ce type de formations auprès d'autres publics ciblés.