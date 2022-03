L’Adie lève 10 millions d’euros pour rendre le droit à l’initiative économique plus accessible

L’envie croissante d’entreprendre est une tendance de fond qui appelle à une prise en compte à la hauteur de son poids actuel et à venir dans la société. En 2021, le nombre des créations d’entreprises en France a atteint un nouveau record avec une hausse de plus de 17 %. Ce dynamisme entrepreneurial promet de se renforcer dans l’avenir, porté par une motivation encore plus forte des jeunes, dont 73 % se voient un jour créer leur entreprise.

De plus en plus de Français souhaitent donner sens à leur vie professionnelle en se lançant dans la création de leur propre entreprise mais beaucoup d’entre eux en sont encore empêchés, faute de moyens.

Engagée depuis 30 ans pour rendre le droit à la création d’entreprise accessible à tous, même sans capital, l’Adie, qui finance actuellement 30 000 personnes par an, veut se tenir prête à répondre au rythme de cette grande transformation de la société et des aspirations des actifs.

« Les nouveaux outils digitaux financés par les titres associatifs ont joué un rôle essentiel pendant la crise sanitaire, nous permettant de poursuivre l’accompagnement de notre public par voie digitale et de faire face aux besoins financiers des entrepreneurs face à la crise. Sans cette émission, il est certain que nous n’aurions pas pu aller aussi vite », explique Marc Olivier, directeur financier de l’Adie.

Obligations à long terme rendues plus attractive depuis la loi sur l’ESS de juillet 2014, les titres associatifs s’adressent à des investisseurs à la recherche d’opportunités socialement responsables et désireux d’augmenter l’impact social de leur investissement.