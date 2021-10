L'Adie lance sa campagne Instagram pour soutenir l'entrepreneuriat local

Depuis le 29 octobre, les commerces dits « non essentiels » sont à nouveau fermés. Pour ces petits entrepreneurs locaux, ce nouveau confinement est un vrai coup dur.

Solidarité avec les petits entrepreneurs

Combatifs, ils essayent de s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires et de se mettre au click & collect. À leurs côtés depuis le début de la crise, l'Adie leur offre un accompagnement gratuit pour les aider notamment à digitaliser leurs techniques de vente et les sensibiliser au rôle des réseaux sociaux pour garder le contact avec leurs clients.

Mais, pour beaucoup d'entre eux, passer de la vente en présentiel au digital est une démarche nouvelle, encore hésitante, perçue comme compliquée et coûteuse. Plus encore, faire le poids face aux géants du commerce en ligne leur semble relever de la mission impossible.

Si le premier confinement de printemps a été marqué par une solidarité très forte des Français autour des personnels soignants, ce reconfinement se double d'un soutien aux petits entrepreneurs locaux. 9 Français sur 101 se disent très attachés à leurs commerces de proximité, qui dynamisent et animent les territoires et renforcent le lien social, et 7 sur 102 ont peur de les voir disparaître en raison de la crise.

Locaux, plus responsables, plus éthiques, plus écologiques, ces petits entrepreneurs locaux sont aussi le reflet de valeurs qui incarnent le monde d'après que beaucoup appellent de leurs vœux, après un premier confinement qui a amené les Français à remettre en question leurs habitudes de consommation.

#Jesoutiens1entrepreneurlocal, une campagne digitale inédite

Pour offrir un moyen d'action aux Français désireux d'apporter leur soutien aux petits entrepreneurs locaux, l'Adie lance une campagne de mobilisation inédite sur les réseaux sociaux.

Intitulée #Jesoutiens1entrepreneurlocal, cette campagne lance le défi de partager chaque jour un entrepreneur local de son choix ou identifié sur une des stories Instagram de l'Adie qui en répertorie des centaines de tous les secteurs et toutes les régions de France.

À travers ce geste simple et concret, chacun peut contribuer à soutenir le développement de la visibilité et la relance de ces entreprises.

L'Adie s'engage à repartager les stories de tous les participants à son défi, mais son ambition va plus loin. L'association lance un appel aux influenceurs à rejoindre et à donner de la force à ce mouvement de solidarité nationale, dans lequel la mobilisation de tous est de première nécessité.